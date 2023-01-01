Максим Артамонов В Перми демонтируют детскую площадку под высоковольтной линией электропередачи Её уберут до 31 августа этого года Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов отчитался об обследовании детских и спортивных площадок, которые находятся в муниципальной собственности. Соответствующее поручение мэрии давали депутаты гордумы.

По словам Мясоедова, администрации было рекомендовано провести обследование детских игровых и спортивных площадок на предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами благоустройства, в срок до 1 марта 2023 года.

Всего было обследовано 127 таких объектов, и среди них выявлены детские площадки, не обеспеченные сетями наружного освещения. В связи с этим администрация Перми перевела 116 млн руб. на обустройство освещения этих площадок, чтобы привести их в нормативное состояние.

«По двум детским площадкам в п. Новые Ляды работы по устранению ненормативных элементов детских площадок были выполнены без привлечения бюджетных средств. А детская площадка, расположенная в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи по ул. Бригадирской, 4, будет демонтирована до 31 августа 2023 года», — пояснил Мясоедов.

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