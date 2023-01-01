Максим Артамонов Пермская дума включится в обсуждение новых правил благоустройства городских пляжей Публичные слушания состоятся 10 июля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы 21 июня парламентарии приняли решение направить своего коллегу-депутата в состав оргкомитета по проведению публичных слушаний о новых требованиях к содержанию организованных мест отдыха у воды. Представителем от гордумы выбран заместитель председателя гордумы, председатель комитета по городскому хозяйству Максим Спиридонов.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о проведении публичных слушаний по городским пляжам. Они состоятся 10 июля в городской библиотеке им. Пушкина. Согласно предлагаемым новым правилам, территории пляжей должны регулярно очищаться от растительности. На них предусмотрено обустройство и содержание детских площадок и урн для мусора, проведение лабораторных исследований воды и почвы, вывоз отходов, дезинфекция кабинок для переодевания и другие меры.

Как пояснил председатель профильного комитета гордумы Павел Черепанов, кроме оргкомитета, который занимается установлением требований для организованных мест отдыха у воды, Спиридонов войдёт и в состав других. Это оргкомитеты, занимающиеся участием граждан в обсуждении проекта правил благоустройства, вопросами установления границ городского центра и уточнения перечня улиц особого градостроительного значения. Также парламентарий будет работать в оргкомитетах, которые задействованы в уточнении требований к содержанию колерных паспортов и установлении требований к остановочным пунктам.

Публичные слушания — одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения. Публичные слушания призваны обеспечить учёт мнения населения в решении жизненно важных вопросов.

Как правило, на публичных слушаниях до горожан доводится информация о каком-либо градостроительном решении или изменениях. Жители высказывают свои замечания и предложения. Согласно Градостроительном кодексу РФ, проведение публичных слушаний — это обязательная процедура, однако больше формальная, и она не влияет на содержание принимаемых муниципальных правовых актов.

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