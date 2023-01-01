Алёна Бронникова Летом в Перми отдохнут 50 школьников из ДНР На организацию досуга детей из бюджета выделят 1,25 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Летом из Донецкой Народной Республики в рамках проекта «Пермские каникулы» на отдых в столицу Прикамья приедут 50 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Установить расходное обязательство по организации досуга и оздоровления детей предложила заместитель начальника департамента образования Ольга Ершова на заседании комитета гордумы по социальной политике 20 июня.

Гости из ДНР проведут в Перми 21 день. Для них запланирована культурная и спортивная программы, экскурсии, посещение музеев, бассейнов, зоопарка, планетария и Кунгурской ледяной пещеры. Разместят детей на базе школы-интерната № 85 по ул. Муромская, 32 в трёх- и четырёхместных комнатах с удобствами. Детей будут сопровождать не только прибывшие с ними наставники, но и воспитатели из Перми. Планируется задействовать шесть человек, в том числе одного ночного дежурного.

Из бюджета на эти цели планируется направить 1,25 млн руб. В расходы входят пятиразоваое питание и трансфер на автобусе.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что летом в детских оздоровительных лагерях Прикамья отдохнут 300 детей из Северодонецка. Первые гости прибыли в конце мая.





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