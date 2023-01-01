Максим Артамонов В Перми 21 июня состоится экскурсия-прогулка «Пешком с мешком» в долине реки Гусянки Принять участие может любой желающий Поделиться Твитнуть

Фото: ЭкоВелоДесант

В долине реки Гусянки вечером 21 июня запланирована экологическая экскурсия-прогулка «Пешком с мешком». Об этом сообщается в паблике неравнодушных велосипедистов «ЭкоВелоДесант» ВКонтакте.

Организаторами выступили экоактивист и координатор «Чистых игр» в Пермском крае Андрей Квиткин, также координатор экособытий на речке Гусянке Альбина Рыбакова. Они проведут для всех желающих экскурсию, совмещённую с уборкой мусора с использованием «палки-хваталки».

Река Гусянка — приток реки Егошихи, протекающий в м/р Владимирском, протяженностью 1,7 км.

Во время прогулки экскурсовод Наталья Новикова расскажет об истории м/р Владимирского; даче писателя Михаила Осоргина, которая находилась на берегу Гусянки; юнгородке во времена Великой Отечественной войны. Участников проведут по малым тропам микрорайона к истоку Гусянки, покажут существующие родники, а также научат использовать мобильные приложения для идентификации и наблюдения за птицами, растениями и животными. Для сбора мусора всех участников просят принести с собой любой мешок.

«Таким образом, участники не только интересно и познавательно проведут время, но и внесут свой вклад в улучшение экологического состояния природной территории долины реки Гусянки» — рассказали организаторы.

Как рассказал «Новому компаньону» Андрей Квиткин, летом в Перми планируется провести ещё восемь подобных мероприятий. Каждому участнику выдаются экощипцы для мусора — это складной ухват, который можно поместить в рюкзак.

«На прогулке мы знакомим людей с природной территорией, её обитателями и особенностями, даём инструменты для уборки. Также учим пользоваться приложениями для наблюдения за природой и решения городских, и не только экологических, проблем. На каждой экскурсии мы разыгрываем пять ухватов для мусора. В рознице такие ухваты стоят от 1 тыс. руб. Для кого-то и это может стать причиной для участия в наших прогулках», — отмечает Андрей Квиткин.

По словам экоактивиста, согласно законодательству, летом городские территории должны прибираться раз в 30 дней, но зачастую этого не происходит. Как правило, подрядные организации не уделяют должного внимания мелкому мусору — окуркам (самый распространенный мусор на Земле) и фантикам. За одну прогулку можно собрать несколько сотен штук. Встречаются также влажные салфетки и другие средства личной гигиены, которые безопасно собирать щипцами.

Для проведения тематических экскурсий на природных территориях приглашаются профессиональные экскурсоводы и увлечённые специалисты своего дела. Так, в прошлый раз экскурсию вдоль Мулянки на Парковом провёл орнитолог и эколог Денис Исаков. В планах — проведение геологической, самолётной и даже криминалистической экскурсий на других малых реках нашей юбилейной Перми.

Зарегистрироваться на прогулку-экскурсию можно по ссылке. Более подробная информация опубликована в группе ВКонтакте.

Сбор участников — 21 июня в 19:30 на ост. «Владимирский м/р», ул. Загарьинская, 6.

Проект реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

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