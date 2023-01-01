В строительном сезоне этого года первыми завершили ремонт дорожных объектов Пермский и Добрянский округа Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Прикамье завершлись работы по ремону дорог Пермь—Екатеринбург—Нефтяник, Новые Ляды—Троица (уч. Новые Ляды—Сылва), Пермь—Ильинский—Сенькино—Усть-Гаревая и улицы Революции в Полазне. Все эти объекты уже открыты для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По итогам 2022 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по достижению наилучших показателей нацпроекта, отметили в краевом министерстве транспорта.

Таких результатов удалось добиться благодаря заблаговременной контрактации, которая позволяет приступать к работам на объектах сразу же, как только позволяют погодные условия.

«Во исполнение поручения губернатора Пермского края мы ведём контрактацию работ на объектах нацпроекта сразу на несколько лет вперед. Благодаря этому удаётся начинать ремонты раньше планируемых сроков, а также оперативно реагировать, если подрядчик оказывается недобросовестным и отказывается от выполнения своих обязательств. На всех объектах в нашем регионе работы продолжаются беспрерывно», — пояснили в ведомстве.

Кроме фактического состояния объектов для ремонта или реконструкции, при их выборе учитывалась также их социальная значимость для граждан. Например, дорогой Новые Ляды—Троица (участок Новые Ляды—Сылва) ежедневно пользуется огромное количество жителей — суммарно в м/р Новые Ляды, п. Сылва и с. Троица живёт чуть менее 20 тыс. чел. Помимо этого, в населённых пунктах расположены производственные объекты крупных предприятий: Пермская птицефабрика (п. Сылва), испытательный полигон ОАО «Протон-ПМ» (м/н Новые Ляды), загородная испытательная станция Пермского моторного завода (м/р Новые Ляды). Также по этой дороге можно добраться к любимым многими пермяками местам отдыха в заливе Сылвы.

На этой автодороге отремонтирован участок длиной более 4,5 км. К работам удалось приступить на год раньше запланированного срока — в 2022 году. В прошлом году были обновлены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, а в этом году до полной сдачи объекта оставалось только нанести разметку и установить дорожные знаки.

Приёмка работ по ремонту автодорог провела комиссия, в состав которой вошли представители администраций округов, минтранса Прикамья, ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», ГИБДД и общественники. До этого на всех объектах в обязательном порядке были взяты пробы для лабораторных исследований — по их результатам и принимается решение о приёмке. Пробы проверяются специалистами как заказчиков и подрядчиков, так и краевой лабораторией Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

В ходе проверки возникли замечания, которые подрядчики на ряде объектов уже устранили за свой счёт. На дороге Пермь—Екатеринбург—Нефтяник работы по исправлению недочётов ещё продолжаются. После этого будет принято решение о повторной проверке.

«Несмотря на замечания, дорога доступна для автомобилистов и является безопасной для передвижения», — добавили в краевом минтрансе.

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