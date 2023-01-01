По Пермскому краю гастролировал цирк с животными, работавший с нарушениями У предпринимателя не было лицензии Поделиться Твитнуть

Управлением Россельхознадзора по региону выявлен передвижной цирк с животными «РИО — Гранд», который с нарушениями законодательства гастролировал с программой «Феерическое шоу» по районным домам культуры Пермского края с мая по июнь. В цирковой программе принимали участие три пуделя, обезьяна макак-резус, удав, голуби породы павлин, а также морские свинки и хомячки.

Как отметили в ведомстве, у предпринимателя, устроившего гастроли, отсутствовала лицензия на эту деятельность, а также не было ветеринарных сопроводительных документов на животных.

13 июня управлением Россельхознадзора предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Информационные письма были разосланы и в территории, чтобы органы местного самоуправления допускали проведение подобных культурно-зрелищных мероприятий только при наличии всех разрешительных документов.

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