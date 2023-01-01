В Пермском крае две местные жительницы сожгли друг другу дома
Ссора между соседками вспыхнула во время совместного распития спиртного
Сотрудники полиции Уинского МО Прикамья расследуют дело о двух поджогах в с. Аспа. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, пожары стали следствием ссоры двух соседок во время совместного распития спиртного.
Словесным конфликтом женщины не ограничились, и одна побила другую. Затаив обиду, избитая 52-летняя женщина облила бензином и подожгла баню односельчанки.
В отместку 33-летняя пострадавшая облила бензином дом обидчицы. Оба строения были уничтожены огнём полностью.
В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение имущества. Расследование продолжается.
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