Максим Артамонов В 2022 году убытки «Пермгорэлектротранса» составили 197 млн рублей Эти деньги были потрачена на амортизацию подвижного состава Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете гордумы по экономическому развитию начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отчитался об итогах деятельности МУП «Пермгорэлектротранс».

По словам Путина, доходы, полученные предприятием за 2022 год, составили 1 млрд 492 млн руб., в том числе 46 млн руб. — от аренды рекламы. Расходная часть предприятия за этот период составила 1 млрд 795 млн руб.

«Основной удельный вес в структуре предприятия составляет заработная плата (49%), амортизация подвижного состава (18%) и материальные затраты. Среднесписочная численность работников за 2022 год — 1096 чел., средний уровень заработной платы — 50 тыс. руб.», — рассказал чиновник.

Начальник дептранса также отметил, что в 2022 году были заключены договоры лизинга на поставку 64 автобусов большого класса. На это потрачено 1 млрд 286 млн руб.

За год предприятие перевезло автобусами 20,5 млн пассажиров, а трамваями — 28 млн пассажиров.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия убыток за 2022 год составил 197 млн руб. При этом он сложился в основном за счёт начисления амортизация на подвижной состав, приобретённый ранее за счёт средств бюджета города.

По сравнению с 2021 годом в 2022-м общий объём транспортной работы «Пермгорэлектротранса» увеличился на 447 тыс. км. Он связан с открытием трамвайного движения по ул. Уральской.

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