«Т Плюс» выдала управляющим организациям Лысьвы рекомендации по подготовке жилых домов к зиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» направили жилищным организациям города Лысьва рекомендации по установке сужающих устройств (СУ) на тепловые вводы многоквартирных домов. Оборудование необходимо для выдерживания гидравлического режима тепловой сети 576 зданий. Управдомы обязаны выполнить установку СУ рамках подготовки к отопительному сезону 2023-20204 гг.





В «Т Плюс» напоминают, что отсутствие сужающих устройств приводит к возникновению дисбаланса в процессе распределения тепловой энергии в тепломагистрали. В результате могут возникать так называемые «перетопы» у клиентов, расположенных вблизи теплоисточников, и «недотопы» удалённых потребителей. Таким образом, сужающие устройства необходимы для регулировки расхода теплоносителя, уровня потребления отопления, и, как следствие, переплат жителями за потребленный теплоресурс.





Кроме того, в межотопительный период УК/ТСЖ обязательно должны выполнить следующие технические процедуры в обслуживаемых домах:





— гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления;

— герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвальных помещений из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

— восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома;

— ревизия запорной арматуры;

— ревизия и настройка имеющегося автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя;

— убедиться, что общедомовой прибор учета тепловой энергии, ГВС исправен и прошел обязательную поверку, а также выполнены работы по ревизии, настройке автоматики регулирования (при ее наличии).





«Качественная подготовка к осенне-зимнему периоду — залог стабильного теплоснабжения жителей после начала отопительного сезона. Свою задачу — подать тепло до зданий — Лысьвенские тепловые сети выполнят точно в срок. Крайне важно обеспечить распределение тепловой энергии внутри здания — чтобы равномерно грели батареи и из кранов текла горячая вода. За это отвечают обслуживающие организации — УК и ТСЖ», — отмечает технический директор — главный инженер Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Николай Лысков.





Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону: 259-39-98.





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