Часть детских садов Перми могут переоборудовать в школы Причина — спад рождаемости Поделиться Твитнуть

Детский сад

Администрация Перми

Из-за спада рождаемости, который прогнозируется в Перми в ближайшие 10 лет, часть городских детских садов могут переоборудовать в школы. Об этом говорится в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023-2034 годы.

Как указано в документе, на который обратил внимание «Текст», нагрузка на сеть детских садов из-за демографического спада уже начинает снижаться, а на школьное звено ещё растет. Поэтому часть невостребованных помещений в системе дошкольного образования планируется перепрофилировать под классы начальной школы, группы продлённого дня, центры допобразования.

На начало 2023 года численность постоянного населения Перми составила 1 млн 27,2 тыс. чел. По прогнозам авторов программы, к началу 2029 года количество пермяков сократится до 1 млн 13,7 тыс. чел., и снижение продолжится до 2034 года.

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