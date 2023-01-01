Максим Артамонов В Перми начали возводить визит-центр Особо охраняемых природных территорий Его обещают построить до конца этого года Поделиться Твитнуть

В Черняевском лесу началось строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Уже расчищена площадка под будущий объект, специалисты завершают устройство фундамента. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Администрация Перми

Визит-центр будет двухэтажным, его площадь составит около 870 кв. м. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для мастер-классов и конференций. Сейчас строители завершили разработку котлована, на 80% выполнены фундаментные работы. После начнётся возведение каркаса здания, рассказали в краевом управлении капитального строительства.

На прилегающей территории под открытым небом планируется обустроить экологические тропы, интерактивные объекты, в том числе игровые площадки и зоны отдыха. Место станет центром экопросвещения, развития экологического туризма и осознанного использования природных ресурсов, обещают чиновники.

Контракт на проектирование и строительство был заключён с ООО «Прайд» (Пермь). Разрешение на строительство объекта было получено в мае. Планируется, что работы завершатся до конца этого года.

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