Максим Артамонов В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Прикамье с 20 по 23 июня В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, 20-23 июня на юге Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями в ведомстве рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае обнаружения пожара нужно сразу сообщить в пожарную охрану по номеру «101» и принять меры по эвакуации людей, а если нет угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара, отмечают в МЧС.

Телефоны вызова служб экстренных служб: «01», «101», «112».

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