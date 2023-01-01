Алёна Бронникова Охранник запретил пермячке проехать на велосипеде мимо здания администрации губернатора В краевом правительстве отреагировали на инцидент Поделиться Твитнуть

В Перми охранник не разрешил велосипедистке проехать перед зданием пермской филармонии и администрации губернатора, по ул. Куйбышева, 14, мотивируя это указом губернатора Дмитрия Махонина. Девушка записала разговор на видео и опубликовала его 18 июня в группе «Велосипедизация Перми» в соцсети «ВКонтакте». Она обратилась к главе региона и городской службе МВД с требованием разобраться в ситуации.

Пресс-служба правительства принесла извинения за поведение сотрудника 19 июня в комментарии к посту группы и добавила сообщение в telegram-канал «Пермский край».

«От лица администрации губернатора и правительства Пермского края приносим извинения за поведение сотрудника охранной организации. Подобное поведение не допустимо. Несмотря на то, что сотрудником могло двигать желание обеспечить сохранность прилегающий территории, где недавно завершилось благоустройство, он не должен был позволять себе некорректных высказываний и превышать свои полномочия», — ответили в ведомстве.

В публикации уточнили, что ул. Куйбышева и прилегающая к ней территория являются свободным для передвижения пространством. С сотрудником провели беседу.





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