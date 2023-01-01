На улице Карпинского в Перми 19 июня загорелся расселённый дом Площадь пожара составила 80 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми на ул. Карпинского между автобсуными остановками «Улица Сивкова» и «Проспект Декабристов» загорелся расселённый двухэтажных дом. Как рассказали ТК «Рифей» в МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около 15.00.

На место происшествия прибыли 17 пожарных, к тушению пожара были привлечены четыре спецмашины.

Площадь возгорания составила 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. О ликвидации пожара в МЧС отчитались в 16:24.

Причины ЧП устанавливаются.

Расселённые двухэтажки по ул. Карпинского уже неоднократно горели. Как сообщают местные жители, вход в здания не ограничен. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём лиц без определённого места жительства.

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