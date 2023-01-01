Алёна Бронникова Доля жителей Пермского края за чертой бедности составила 11,5% По этому показателю регион занял 41 место в рейтинге Поделиться Твитнуть

Высокий уровень социального неравенства мешает бороться с бедностью

Константин Долгановский

К началу 2023 года в Прикамье доля населения, оказавшаяся за чертой бедности, составила 11,5%. Агентство РИА Новости составило рейтинг по результатам исследований материального положения 85 российских регионов, средний показатель составил 9,8%.

Согласно опубликованным данным, Прикамье заняло 41 место по количеству бедных жителей. С начала прошлого года показатель сократился на 1,3 п.п. Такой же уровень бедности (11,5%) оказался у Приморского края, Орловской и Пензенской областей. Пермский край обогнал республику Адыгея (11,6%) и отстал от Кемеровской (11,4%), Челябинской и Новосибирской областей (11,3%). Самый низкий показатель бедного населения зафиксирован в Ямало-Ненецком АО и Санкт-Петербурге (4,5%), а также в Москве и республике Татарстан (5%). На самой последней строчке оказалась республика Ингушетия — 30,5%.

Кроме того, эксперты проанализировали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средний показатель по России — 1,76. Пермский край оказался на 44 месте с показателем — 1,55. Первые строчки рейтинга заняли ЯНАО, Ненецкий АО и Москва с результатами 3,24, 2,97 и 2,63 соответственно. В самом низу таблицы находится республика Ингушетия (1).

По информации агентства, уровень доходов в России вырос по сравнению с предыдущим периодом. Среднероссийский показатель медианных доходов в 2022 году составил 1,59, а в 2021-м — 1,58. Медианные доходы — показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положению пополам. У половины доходы выше этого показателя, у другой половины — ниже.

В мае Пермский край занял 30 место по динамике зарплат в России. По расчётам экспертов, через 10 лет половина работников Прикамья будут получать более 100 тыс. руб. в месяц.





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