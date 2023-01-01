Максим Артамонов В зоне боевых действий на Украине погиб лейтенант медицинской службы из Пермского края Артёму Ильиных было 26 лет Поделиться Твитнуть

На Украине в возрасте 26 лет погиб лейтенант медицинской службы, выпускник 4 факультета Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) Артём Ильиных. Об этом сообщается в соцсетях академии.

Артём Ильиных в 2015 году окончил МАОУ «Лицей № 3» в Перми.

Где именно погиб медик, не уточняется. Известно лишь, что он был смертельно ранен 10 июня во время помощи раненым. По сообщению санитара, который был с Артёмом в день гибели, в зоне боевых действий, где они находились, раздались два хлопка и было два "прилёта" по магазину. Медики сразу поехали оказывать помощь пострадавшим.

«Он [Артём Ильиных] человек 5-6 перевязал, пришёл смотреть на того, которого я перевязывал, в этот момент ещё два раза прилетело в метрах 100-150 от нас. Меня оглушило, в глазах потемнело... Когда в себя пришёл, он уже лежал. Я его начал оттаскивать и осматривать, увидел, что у него в голову ранение. Я у него спросил, как он, он ответил, что не видит и слышит плохо, и говорил мне, чтобы я трёхсотыми (военнослужащие, которые получили ранение. — Прим. ред.) занимался. Я его оттащил, перемотал, начал машину искать, чтобы увезти, потому что моя уже загружена была. Нашёл машину, начали его туда грузить, он начал за кусты хвататься и говорить, чтобы ранеными занимались, но мы его загрузили и увезли», — рассказал санитар.

По словам товарища, у погибшего осталась супруга.

Во вторник, 20 июня, в Перми в 11:00 по ул. Старцева, 61 начнётся церемония прощания с лейтенантом медицинской службы Артёмом Ильиных.

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