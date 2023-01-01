Максим Артамонов В Перми на кадастровый учёт поставят участок под бывшим стадионом «Буран» С инициативой восстановить спортивный объект выступили жители Висима Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрацию Перми обратилась инициативная группа жителей микрорайона Висим, попросив восстановить стадион «Буран», который в советское время функционировал на территории микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Раньше на спортивном объекте занимались взрослые и дети. Сейчас стадиона нет, земля заросла травой, а участок снят с государственного кадастрового учёта.

В департаменте земельный отношений пояснили: чтобы в дальнейшем использовать этот участок под размещение спортивного объекта, необходимо оформить права на землю. В связи с этим специалисты департамента проводят работы по подготовке схемы расположения земельного участка и формированию межевого плана.

Сейчас проводится горизонтальная геодезическая съемка территории стадиона, которая необходима для разработки топографических карт и детального плана местности. После проведения всех обязательных процедур документы будут направлены в Управление Росреестра по Пермскому краю. Будут установлены границ участка, его поставят на государственный кадастровый учёт. По предварительным подсчётам, площадь территории под бывшим стадионом составит порядка 6 600 кв. м.

По словам и.о. начальника департамента земельных отношений администрации Перми Ларисы Пьянковой, параллельно с этим через Комиссию по землепользованию и застройке в отношении земельного участка планируется установить условно-разрешённый вид использования — «спорт».

«Это гарантирует дальнейшее использование участка только для размещения спортивных объектов», — добавила чиновница.

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