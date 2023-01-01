Максим Артамонов В Пермском крае полицейские задержали закладчика, переплыв реку Инцидент произошёл в Соликамске Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Соликамске местная полиция задержала двух наркокурьеров. Чтобы поймать их, правоохранителям пришлось переплывать реку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

В ведомстве уточнили, что к оперативникам поступила информация о попытке сделать закладки с запрещённым веществом в лесу. В момент поимки один из подозреваемых не стал оказывать сопротивление полицейским и сразу сдался, а второй — бросился бежать. Добравшись до небольшой речки, он прыгнул в холодную воду и, проплыв несколько метров, оказался на небольшом полуострове.

В дальнейший мужчина не смог продолжить бегство: он повредил ногу, а впереди была болотистая местность. Полицейские вплавь преодолели реку и вывели подозреваемого в безопасное место по мели. Затем мужчину доставили в отдел внутренних дел вместе со вторым задержанным.

Как выяснилось, оба подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков — уроженцы Средней Азии 1988 и 1999 г.р. При личном досмотре у одного из них было обнаружено и изъято 27 полимерных свертков с героином общим весом более 10 г.

Позже стало известно, что задержанные находились на территории России незаконно, а старший был объявлен в федеральный розыска за имущественное преступление.

По предварительным данным, подозреваемые жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет в качестве закладчиков. В Пермский край они направились по заданию куратора. Прибыв в Березники, они забрали наркотики из схрона и поехали в Соликамск для его сбыта, однако там их задержали.

Сейчас в отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ — Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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