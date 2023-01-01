Трамвайная остановка «Разгуляй» временно закроется в Перми с 20 июня Она будет обновлена в рамках капремонта улицы Ленина Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 20 июня трамваи маршрутов №4, №7, №8 и №11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте «Разгуляй» при следовании в сторону центра города. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. При этом платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать.

Ограничения связаны с началом работ по обновлению трамвайной остановки «Разгуляй». Они проводятся в рамках капремонта ул. Ленина.

В ведомстве добавили, что трамваи маршрута №6 будут совершать высадку и посадку пассажиров на площадке в разворотном кольце. Горожан просят быть внимательными, так как посадочная платформа там также находится в процессе ремонта.

Для пересадки на другие маршруты рекомендуется пользоваться остановкой «Улица Максима Горького» — там ремонт платформ уже завершён.

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