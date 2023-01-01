Максим Артамонов В Перми открылся новый краевой пункт отбора на службу по контракту Берут даже тех, кто ограниченно годен к военной службе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео

В Перми по ул. Окулова, 7 открылся новый краевой пункт отбора на службу по контракту. Видеоролик об этом сегодня утром начали распространять муниципалитеты Пермского края на официальных страницах в соцсетях. По информации «Вести-Пермь», пункт переехал из старого здание в новое. Это позволило в 1,5 раза увеличить площадь помещений и количество сотрудников, которые ведут приём. Ранее пункт отбора располагался по адресу: улица Монастырская, 53б.

Как рассказал начальник пункта Джангар Мутаев, на сегодняшний день на службу по контракту могут поступить граждане 18-65 лет, годные по состоянию здоровья, в том числе имеющие категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе).

«Процедура отбора у нас максимально сокращена. Всё это сделано для того, чтобы это было для граждан удобно, быстро, чтобы не было задержек. Желающих у нас много. Исходя из непосредственного желания самого гражданина, выбираем ту или иную воинскую часть. Если он желает принять участие в СВО, то есть определённые части, мы их туда отправляем», — сообщил он.

Мутаев пояснил, что денежное довольствие участника СВО составляет минимум 204 тыс. руб. в месяц. Это самая минимальная воинская должность, звание. Кроме того, подписавшим контракт на срок больше года выплачивается единовременная выплата в 195 тыс. руб.

Также тем пермякам, которые заключили контракт и стали участниками спецоперации, положены все льготы и социальные гарантии, предусмотренные ФЗ «О ветеранах». Основные из них: скидка 50% на коммунальные услуги, ежемесячное пенсионное обеспечение и освобождение от уплаты налогов.

Видеоролик с рекламой службы по контракту заканчивается лозунгом «Защити свою семью и родину» на фоне едущего танка.

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