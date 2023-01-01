В китайском Чанчжоу стартовала бизнес-миссия из Перми В делегации — 28 компаний Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: Пермская ТПП

Пермская делегация, в которую вошли представители 28 компаний Прикамья, прибыла в Китай для проведения бизнес-миссии в городе Чанчжоу, а затем в Шанхае. В делегации — представители отраслей машиностроения, химической промышленности, АПК и др., сообщает пресс-служба Пермской ТПП.

В понедельник, 19 июня, биржа деловых контактов с пермскими компаниями проходит в Чанчжоу — на встречу записались более 60 бизнесменов из КНР. Также в программе посещение всемирной выставки новой энергии, встреча с руководством города, визит на предприятие по производству электромобилей Li Auto, посещение фотовыставки о Перми.

В Шанхае на бирже деловых контактов ждут более 40 представителей компаний Китая. В этом городе пермская делегация также посетит бизнес-инкубатор «ПуЭ» парка высоких технологий Чзанцзян.

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