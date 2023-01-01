Алёна Бронникова В Перми отремонтируют дороги рядом с Андроновскими прудами В целом на работы планируется потратить почти 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируется отремонтировать два участка автомобильных дорог рядом с Андроновскими прудами. Информацию о закупках на сайте госуслуг разместило МКУ «Благоустройство Индустриального района».

Общая сумма работ оценена почти в 7 млн руб. Заявки по обоим конкурсам принимаются до 28 июня, подрядчиков определят в последний день месяца.

Ремонт ул. Ягодной от ул. 1-й Гиринской до ул. Леонова оценён в 3,6 млн руб., срок выполнения — 31 июля 2023 года. Согласно условиям проекта контракта второго конкурса, подрядчик должен будет закончить работы по ул. 1-й Гиринской от ул. Свиязева до ул. 1-й Гиринской, 50а до 31 июля. На эти работы планируется выделить до 3,3 млн руб. В состав работ входит расчистка территории от поросли и кустарников и укладка дорожного покрытия.





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