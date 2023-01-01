Синоптики уточнили дату завершения холодного периода в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Постепенное повышение температуры воздуха в Пермском крае может начаться со среды, 21 июня, а завершение холодного периода наступит не раньше пятницы. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник и вторник, 19 и 20 июня, температурный фон в регионе останется низким (он будет на 6–8°С ниже климатической нормы): в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +1…+6°, местами возможны заморозки до −3°, днём будет +9…+14°. В Перми по ночам ожидается около +4°, днём около +12°. Осадки будут слабыми, в Перми дожди возможны 20 июня.

Со среды облачность над регионам станет менее плотной, уменьшится вероятность осадков, а температурный фон повысится на два градуса.

В четверг, 22 июня, в Прикамье дождей не ожидается, а температура воздуха ночью составит +2…+7°, в Перми около +5°, днём +13…+18°, в Перми около +16°.

В пятницу при солнечной погоде воздух днём наконец прогреется до +20...22°.

По предварительному прогнозу, в выходные дни 24–25 июня будет тепло, но с дождями.

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