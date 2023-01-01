В Пермском крае выросли цены на бензин Поделиться Твитнуть

Федеральная служба государственной статистики Росстат опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты в регионах РФ. Согласно обнародованным сведениям, за неделю 5-11 июня средняя потребительская цена на литр автомобильного бензина в Пермском крае выросла на 15 коп. и составила 52,52 руб.

При этом бензин АИ-92 вырос в цене на 16 коп. до 48,08 руб., а бензин АИ-95 — на 20 коп., до 52,27 руб. Не изменились цены на бензин АИ-98 (62,85 руб.) и дизельное топливо (59,89 руб.).

Пермский край остаётся лидером по ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО по всем категориям.

Средние цены в РФ на топливо по итогам прошлой недели также сложились ниже показателей в Прикамье и выглядят так: АИ-92 — 47,96 руб., АИ-95 — 52,28 руб., АИ-98 — 62,74 руб., дизтопливо — 58,21 руб.

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