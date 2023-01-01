В Пермском крае пожилая супружеская пара еле спаслась из горящей бани Оба пенсионера получили ожоги Поделиться Твитнуть

За 17 июня на территории Пермского края ликвидировано 52 пожара, из них 26 произошли в Перми, шесть — на территории Пермского МО, по три пожара случилось на территориях Добрянского, Чайковского, Краснокамского и Чусовского ГО. Как сообщили в ГУ МЧС по Прикамью, основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

В ведомстве рассказали, что погибших за вчерашние сутки нет, но есть травмированные в Добрянском городском округе.

Около пяти часов вечера в посёлке Полазна на ул. Пермской вспыхнул пожар — загорелась обрешетка кровли бани. В результате пожара пожилая супружеская пара получила термические ожоги тела различной степени.

«Собственница спасла своего мужа из бани, она позвала егомужа из парилки и помогала ему выйти», — уточнили в МЧС.

Площадь пожара составила 20 кв. м.

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