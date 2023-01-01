Максим Артамонов В Пермском крае с 17 по 20 июня придут заморозки Местами температура на поверхности почвы будет -3 градусов Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, с 17 до 20 июня ночью и утром местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств.

В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

В начале следующей недели ожидается, что среднесуточная температура воздуха может быть на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

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