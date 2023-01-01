Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Клуб Дягилевского фестиваля предлагает оторваться от земли и в то же время приникнуть к почве Публикуем подробности клубной программы Дягилевского фестиваля 2023 года Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

В программе Дягилевского фестиваля-2023, который стартует в ближайший четверг, 22 июня, по традиции, кроме основной программы, есть две параллельные — образовательная и клубная.

Фестивальный клуб существует с 2015 года. Второй год подряд он базируется в частной филармонии «Триумф», однако в нынешнем году куратор клубной программы — пермский режиссёр, номинант «Золотой маски» Александр Шумилин — активно включает в неё события, происходящие в самых разных городских пространствах.

Александр Шумилин, куратор программы Фестивального клуба:

— Идеология клубной программы 2023 года — соединение несоединимого, контакт искусства с городской средой, соединение действия с пространством, синтез разных жанров.

В этом году посетители клуба смогут увидеть такие редкости, как ночной концерт московского камерного ансамбля Île Thélème (18+) и спектакль театрального центра «Космос» (Тюмень) «Аэлита. Инвентаризация» (18+).

Будут показаны известные спектакли независимых театральных компаний из Перми: «Провинция — столица» (18+) Свободного театра современного танца и «К реке!» (16+) компании «немхат», а также перформансы в постановке Александра Шумилина — ночной балет на трамвайных рельсах (18+) и саунд-спектакль на колесе обозрения «Вновь почувствуй» (16+). По традиции, будут утренние распевки, лекции, творческие встречи и, конечно, трансляции событий основной фестивальной программы.

Как всегда, здесь же, в «Триумфе» пройдут закрытые вечеринки с Теодором Курентзисом.

Все события для зрителей бесплатны, но на многие из них необходима запись. Так, на каждом показе спектакля тюменского театрального центра «Космос» смогут присутствовать только пять зрителей. Спектакли пройдут 27, 28 и 29 июня, по три показа в день.

Будут работать книжный магазин и сувенирная лавка, а художник Бога Эдилян представит экспозицию работ пермских художников, которые можно будет приобрести.

Большинство событий пройдёт в разных пространствах Старокирпичного переулка. Так, лекционная программа базируется в пространстве «Свет», а спектакль «Аэлита. Инвентаризация» пройдёт в кафе «Экс».

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Историю Дягилевского фестиваля, которому нынче исполняется 20 лет, читайте 20 июня в ближайшем выпуске «Нового компаньона».

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