Андрей Стрельцов «Парму» покинул Глеб Шейко Он играл в пермском клубе со дня основания Поделиться Твитнуть

Свою карьеру баскетболист продолжит в столичном БК МБА. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Шейко является воспитанником пермского баскетбола и выступал за БК «Парма» с самого начала.

Контракт с МБА с лёгким форвардом рассчитан на два года.

В предыдущем сезоне 26-летний баскетболист провёл 31 матч, в среднем набирал за игру пять очков. Его время на площадке составляло 16 минут.

Отметим, что клуб МБА в прошлом году был сформирован только из российских игроков и занял пятое место на первом этапе чемпионата Единой лиги ВТБ.

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