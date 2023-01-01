Андрей Стрельцов
«Парму» покинул Глеб Шейко
Он играл в пермском клубе со дня основания
Свою карьеру баскетболист продолжит в столичном БК МБА. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Шейко является воспитанником пермского баскетбола и выступал за БК «Парма» с самого начала.
Контракт с МБА с лёгким форвардом рассчитан на два года.
В предыдущем сезоне 26-летний баскетболист провёл 31 матч, в среднем набирал за игру пять очков. Его время на площадке составляло 16 минут.
Отметим, что клуб МБА в прошлом году был сформирован только из российских игроков и занял пятое место на первом этапе чемпионата Единой лиги ВТБ.
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