Максим Артамонов В Лысьве на пожаре пострадала женщина В городе загорелись хозяйственные постройки под одной крышей Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю 16 июня в Лысьвенском городском округе произошёл пожар на ул. Строительая. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:34.

На место происшествия выехали 26 огнеборцев и 6 спецмашин. Пожарные установили, что горят четыре сарая под одной кровлей и горбыль.

Пожар был локализован в 12:08, а горение ликвидировано в 12:13.

Во время происшествия пострадала женщина — она травмирована. О её состоянии не уточняется.

Площадь пожара составила 340 кв м.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причина пожара. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

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