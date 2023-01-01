Максим Артамонов
В Лысьве на пожаре пострадала женщина
В городе загорелись хозяйственные постройки под одной крышей
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю 16 июня в Лысьвенском городском округе произошёл пожар на ул. Строительая. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11:34.
На место происшествия выехали 26 огнеборцев и 6 спецмашин. Пожарные установили, что горят четыре сарая под одной кровлей и горбыль.
Пожар был локализован в 12:08, а горение ликвидировано в 12:13.
Во время происшествия пострадала женщина — она травмирована. О её состоянии не уточняется.
Площадь пожара составила 340 кв м.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причина пожара. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём.
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