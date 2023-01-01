Максим Артамонов В Пермском крае полиция изъяла из незаконного оборота автоматы и несколько тысяч патронов Часть арсенала хранилась в автомобиле Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "МВД Медиа"

В Прикамье сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю вместе с региональным управлением ФСБ задержали мужчину и женщину, у которых были изъяты автоматическое оружие и патроны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, запрещённые предметы фигурант приобрёл несколько лет назад. Одну часть арсенала мужчина хранил в своём автомобиле, а другую — под видом инструментов отдал знакомой, которая привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Через несколько дней из любопытства пенсионерка открыла ящик, но, увидев содержимое, не стала обращаться в полицию.

«В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более 5 тыс. патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

В итоге пенсионерка была признана виновной по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Женщине назначен судебный штраф 20 тыс. руб. В отношении обвиняемого мужчины продолжается дознание. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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