С начала сезона в Прикамье от укусов клещей пострадали более 9 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала сезона в Пермском крае в лаборатории по поводу присасывания клещей обратились 9325 чел., в том числе 1830 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего жители сталкивались с клещами в Пермском муниципальном округе и ЗАТО Звёздный (1480), в Краснокамском (574), Добрянском (564), Чайковском (466) и Верещагинском (395) городских округах.

Более чем в половине случаев (4755) клещи нападали на людей на приусадебных участках и в индивидуальных садах.

37,5% клещей были заражены иксодовым боррелиозом (болезнь Лайма), 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

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