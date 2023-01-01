Максим Артамонов В Перми городские власти закупят 25 новых остановочных павильонов усиленной конструкции Они должны быть смонтированы до 30 сентября этого года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми объявил о закупке ещё 25 новых павильонов для остановочных пунктов для частного сектора, промзон и районов с низкой плотностью застройки. Все конструкции должны быть установлены до 30 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Дептранс разработал две линейки конструкций павильонов.

Предполагается несколько типов павильонов для разных размеров посадочных площадок. Сами павильоны будут сделаны из усиленной конструкции. В комплекте с ними будет скамейка, урна, схема маршрутов и схема пешеходной доступности. На некоторых, по обещаниям чиновников, даже сделают фронтальную ветрозащитную стенку.

Ранее городские власти объявили о закупке ещё 37 остановочных павильонов из алюминия для зон высокой и средней плотности застройки. Всего их планируется установить более 50. При этом 21 из устанавливаемых в этом году павильонов будет установлен в местах, где их раньше не было.

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