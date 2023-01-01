Максим Артамонов В Чусовом осудили мошенницу, которая похищала маткапитал и жильё Она проведёт в колонии почти шесть лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чусовской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Гремячинска, которая обвинялась в участии в преступной группе. Её признали виновной в трех эпизодах мошенничества. Женщину приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как установил суд, осуждённая была одной из пяти соучастников преступной группы, которая через обман и злоупотребления доверием граждан похищала средства маткапитала, а также незаконно приобретали право собственности на квартиры потерпевших.

Для этого злоумышленники подыскивали асоциальных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих приобрести квартиры на территории Гремячинска. В задачи осуждённой входил поиск таких лиц, а также иных граждан внешне похожих на собственников жилья. Далее их «сопровождали» в регистрирующие органы, а в дальнейшем заключались фиктивные сделки, через которые соучастники обналичивали материнский капитал и получали право распоряжения недвижимостью.

Преступная группа действовала с сентября 2017 года по февраль 2019 года. В результате девять жителей Гремячинска лишились принадлежащих им квартир общей стоимостью 2,8 млн руб., а из бюджета на их расчетные счёта было перечислено свыше 1 млн руб.

С учётом позиции гособвинения суд назначил виновной наказание в виде пяти лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее, в декабре 2022 года, все соучастники преступления были осуждены, в том числе и организатор, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Иски потерпевших удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства.

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