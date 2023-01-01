В Перми потерявшийся сурикат искусал прохожего Мужчина обратился в травмпункт Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Жители Перми заметили в районе дома по улице Вильвенская в Дзержинском районе суриката и сняли экзотического зверька на видео. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на социальные сети. Сурикат — мелкий хищник семейства мангустовых. Распространён в Южной Африке. Питается в основном насекомыми.

На кадрах видно, как молодой человек пытается покормить суриката, но животное кусает пермяка за руку, затем сурикат бросается на человека, который даже не приближается к нему. Пользователи соцсетей предположили, что сурикат, скорее всего, сбежал от хозяев и потерялся. От испуга и голода он ведёт себя агрессивно.

Позднее в СМИ появилась информация, что суриката удалось изловить сотрудникам контактного зоопарка, а мужчина обратился в травмпункт.

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