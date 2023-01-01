Темпы жилищного строительства в Прикамье снизились за год на 12,4% Три четверти площадей введены индивидуальными застройщиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал итоги жилищного строительства в Пермском крае за январь-май 2023 года.

По данным ведомства, за пять месяцев на территории Прикамья предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдана 8451 квартира общей площадью 795,5 тыс. кв. м. Это составило 87,6% к вводу жилья в соответствующем периоде 2022 года.

При этом индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств ввели в действие 599,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1,3% больше, чем в январе-мае прошлого года.





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