Власти Прикамья и глава Минспорта РФ обсудили подготовку к международному форуму «Россия — спортивная держава» Масштабное спортивное событие пройдёт в Перми во второй половине октября этого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор АНО «Россия — спортивная держава» Алексей Степанов заключили соглашение. Документ, подписанный между Пермским краем и АНО, распределяет зоны ответственности при подготовке к международному форуму «Россия — спортивная держава», а также предусматривает сроки реализации основных мероприятий в рамках его организации.



XI международный форум «Россия — спортивная держава» — флагманское событие празднования 300-летия Перми и 100-летия Министерства спорта РФ, которое состоится в столице Прикамья с 19 по 22 октября. Указ о его проведении в нашем регионе был подписан президентом России Владимиром Путиным.



Этот форум является главным событием спортивной отрасли страны и самой авторитетной площадкой в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Ежегодно в нём принимают участие 3 тыс. чел. Это и олимпийские чемпионы, и руководители отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, и спортивные федерации, и представители частного бизнеса, а также журналисты и эксперты спортивной индустрии.



По словам Алексея Степанова, в этом году участников форума традиционно ждёт насыщенная деловая, культурная и спортивная программы.



После подписания соглашения министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили подготовку форума в рамках рабочей встречи.

Как пояснил глава Прикамья, уже сформирован региональный оргкомитет и выбраны основные площадки для событий. Сейчас прорабатывается программа мероприятия, чтобы вовлечь максимально большое количество участников — как профессионалов и экспертов отрасли, так и зрителей.



В рамках форума Пермь примет четыре события международного уровня. В УДС «Молот» состоится Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). На этом же объекте пройдёт турнир по баскетболу 3х3: об участии в нём сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Спортивный комплекс «Красава» станет базой для турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. ДС «Орлёнок» станет площадкой отборочного этапа инженерных команд международного чемпионата «Битва роботов».



Кроме того, сейчас с АНО «Россия — спортивная держава» проводится работа по привлечению волонтёров, и прорабатываются вопросы безопасности участников форума, комфорта размещения гостей в отелях и другие ключевые направления.

«В рамках празднования 300-летия Перми планируется широкий перечень мероприятий, в том числе спортивных. С нетерпением ждём проведения в Перми международного форума «Россия — спортивная держава», рассчитываем, что регион проведёт его на стабильно высоком уровне, поддерживая многолетние традиции нашего форума. Пермский край — активно развивающийся регион, отличается хорошими показателями вовлечённости населения в занятия спортом и физической культурой. Видно, что руководство много делает для развития спортивной инфраструктуры», — рассказал министр.

В ходе рабочей встречи Матыцин и Махонин обсудили также создание в регионе условий для массового и профессионального спорта.



По мнению губернатора, наш регион «серьёзными темпами» развивает спортивную инфраструктуру.



«В этом году завершаем масштабную реконструкцию спортивного комплекса «Энергия», приступаем к строительству двух объектов за счёт средств частных инвесторов. Кроме того, есть планы по реализации ещё нескольких масштабных проектов, таких как реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» и строительство комплекса «Комета», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, региональные власти планируют модернизировать комплекс «Пермские медведи», выкупленный в краевую собственность. Масштабная реконструкция объекта позволит принимать соревнования российского масштаба по лыжным гонкам и биатлону. Мастер-план разрабатывался, в том числе, и при участии федерации лыжных гонок России, которая выдала свои рекомендации по расположению и характеристикам трасс. Первый этап реконструкции предполагает строительство трасс и приобретение спортивного инвентаря для тренировочного процесса, второй — создание санаторно-курортной зоны.



Строительство комплекса «Комета» — масштабный проект, который планируется реализовать в м/р Новые Ляды до 2026 года в рамках соглашения, заключённого между правительством Прикамья и «Роскосмосом». Проект предполагает возведение учебно-тренировочного комплекса игровых видов спорта. В него войдут школа-интернат, стадион, тренажёрный и игровой зал, бассейн, круглогодичный ледовый каток, гостиница, а также медико-восстановительный центр. Будущий спортивный кластер должен стать площадкой, на которой жители края смогут заниматься восемью видами спорта.



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