Максим Артамонов
В Прикамье истребители МиГ-31 перехватили воздушные цели
В тренировочных полётах было задействовано почти 100 военнослужащих
Лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) провели учения в Пермском крае, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что экипажи истребителей «отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей с помощью бортовых радиолокационных станций «Заслон-М».
«Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания «свой-чужой» и условно уничтожены электронными пусками ракет. Роль скоростных воздушных целей выполняли самолёты МиГ-31БМ, которые осуществляли подлёт с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях», — рассказали в министерстве.
В учебно-тренировочных полётах было задействовано до 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полётов.
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