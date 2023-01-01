Максим Артамонов В Прикамье истребители МиГ-31 перехватили воздушные цели В тренировочных полётах было задействовано почти 100 военнослужащих Поделиться Твитнуть

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Лётчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) провели учения в Пермском крае, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипажи истребителей «отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей с помощью бортовых радиолокационных станций «Заслон-М».



«Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания «свой-чужой» и условно уничтожены электронными пусками ракет. Роль скоростных воздушных целей выполняли самолёты МиГ-31БМ, которые осуществляли подлёт с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях», — рассказали в министерстве.



В учебно-тренировочных полётах было задействовано до 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полётов.



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