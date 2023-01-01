Алёна Бронникова В Перми беженец из ДНР получит пенсию за пять месяцев Выплаты были назначены с марта, но поступят только в июне Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Эвакуированному из Мариуполя в Пермь мужчине в июне выплатят пенсию сразу за пять месяцев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии «Единая Россия» в Прикамье.

Получив российское гражданство, мужчина обратился в пермское отделение Социального фонда России за получением страховой пенсии. Он проработал на металлургическом комбинате «Азовсталь» более 30 лет, его общий трудовой стаж составил почти 40 лет. Однако в госорганизации ему отказали.

Мужчина обратился в региональную общественную приёмную председателя политической партии. Вопрос решился на приёме. Согласно ФЗ № 17 от 1 марта 2023 года, граждане из новых территорий страны могут получать пенсии и дополнительное социальное обеспечение. Мужчине с марта текущего года была назначена выплата, получит он её только в конце июня за все пять месяцев.





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