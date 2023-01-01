В Пермском крае стали известны имена мультистобалльников по ЕГЭ Это выпускницы школ из Перми, Березников и Косы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства образования Пермского края

В Пермском крае по результатам четырёх экзаменов на сегодняшний день определились первые четыре мультистобалльника, то есть получивших высший балл сразу по нескольким предметам на ЕГЭ. Об этом в своём telegram-канале сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.



«Два экзамена на 200 баллов сдали выпускницы лицея № 1 (Березники) Нина Шеина, Косинской школы Ирина Снигирева, Ярослава Лобанова и Анастасия Ощепкова из лицея № 1 (Пермь). Нина и Ирина получили заветные 100 баллов по химии и русскому языку, а Ярослава и Анастасия на «отлично» написали литературу и русский язык», — пояснила чиновница.

Фото: пресс-служба министерства образования Пермского края

Накануне стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В список высокобалльников, набравших 81 и более баллов, вошли более 2,6 тыс. школьников. Из них 58 выпускников сдали русский язык на максимальный балл. Стобалльниками стали ребята из Перми, Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Соликамска, Карагая, Верещагино, Красновишерска, Куеды, Косы и п. Сарс Октябрьского округа.



На сегодняшний день в Пермском крае есть 76 школьников, имеющих максимальные 100 баллов по одному из предметов. Ранее стали известны результаты экзаменов по химии, географии и литературе.



На этой неделе, 16 и 17 июня, пройдёт устная часть по иностранным языкам, а 19 и 20 июня состоится завершающий экзамен основного периода по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Этот предмет выбрали более 2,1 тыс. пермских выпускников.



С 22 июня по 1 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Пройти аттестацию в это время смогут выпускники прошлых лет, участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат.



Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдёт с 26 мая по 20 июня. С 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни. Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону горячей линии краевого минобра: +7 (342) 217-79-31.



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