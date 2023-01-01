В Перми остановлены поиски пропавшего в День города 46-летнего мужчины Он погиб Поделиться Твитнуть

В Перми остановлены поиски 46-летнего жителя Орджоникидзевского района, пропавшего в День города 12 июня. Он найден погибшим. Об этом рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома около 21.00 в понедельник, и с тех пор о нём ничего не было известно. В комментариях к посту знакомые мужчины просили присоединиться к поискам сотрудников ГИБДД. Пропавший будто бы кода-то работал в инспекции.

В четверг, 15 июня, волонтёры разместили в соцсетях пост о том, что обнаружено тело пропавшего, при этом обстоятельства гибели мужчины не уточняются.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты!» — написали представители отряда.





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