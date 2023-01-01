В Березниках Пермского края завершилось строительство ЖК «Любимов» 1 июля в центральном сквере пройдёт День района Поделиться Твитнуть

Строительство ЖК «Любимов» для жителей Березников Пермского края завершилось. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Готов последний, 29-й дом! Микрорайон построен для людей, чьё жильё оказалось в зоне техногенной аварии», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что новосёлы дома по Строгановскому бульвару, 13 получат ключи от новых квартир в ближайшее время, а 1 июля в центральном сквере пройдёт День района, который будет посвящён завершению строительства жилого комплекса.

Строительство м/р «Любимов» для переселения жителей Березников из зоны аварии началось в 2015 году. Техногенная авария произошла в Березниках в декабре 2004 года, когда в 100 м от здания шахтостроительного управления компании «Уралкалий» образовался провал почвы. Здание управления было законсервировано, а на площади перед управлением и на близстоящих жилых домах появились трещины. В результате ЧП аварийными были признаны дома вокруг зоны провалов, в которых проживало более 12 тыс. чел.

Всего в микрорайоне было построено 160,3 тыс. кв. м жилья. Было возведено 16 домов; пройдено 270 этажей, переселено больше 2,5 тыс. семей.





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