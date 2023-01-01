Алёна Бронникова Пермский производитель камер видеонаблюдения разработал собственное ПО Новинку смогут использовать для обеспечения государственных и муниципальных нужд Поделиться Твитнуть

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Пермский производитель интеллектуального видеонаблюдения «ВИПАКС» разработал собственное программное обеспечение для камер видеонаблюдения. Об этом сообщает сайт правительства региона со ссылкой на пресс-службу компании.

Специалисты компании из Перми создали встраиваемое ПО «Сокол» для IP-видеокамер и запустили серийное производство камер «АйТек ПРО» с уже встроенным ПО. Модельный ряд включает в себя две серии такого оборудования: «Сокол-Extreme Vision» с улучшенными характеристиками и «Сокол-Color On» среднего ценового сегмента. ПО позволит пользователю защитить информацию при передаче данных через открытые каналы связи, встраивать модули видеоаналитики, интегрировать камеру с другими подсистемами безопасности.

Разработкой могут воспользоваться на любых важных государственных и муниципальных объектах, в том числе энергетических и промышленных предприятиях, вокзалах и аэропортах. Специалисты отмечают, что риск утечки информации и вмешательства третьих лиц будет сведён к минимуму при внедрении отечественных ИТ-продуктов.

«Государство предъявляет повышенные требования к защите социально значимых мест и объектов критической инфраструктуры и обязует их к 2025 году перейти на российское ПО и оборудование. До сих пор большинство используемых в России видеокамер работают на иностранном ПО, которое более уязвимо с точки зрения информационной безопасности и запрещено для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Российские продукты дают потребителю возможность напрямую взаимодействовать с разработчиком, чтобы оперативно обновлять систему и вносить изменения с учётом новых задач», — цитирует ведомство генерального директора «ВИПАКС» Сергея Михайлова.





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