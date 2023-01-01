Андрей Стрельцов Пермский «Амкар» стал самой посещаемой командой в своей группе За сезон на трибунах стадиона «Звезда» побывало больше 30 тысяч болельщиков Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Подведены итоги заполняемости стадионов во второй футбольной российской лиге. Среди команд четвёртой группы «Амкар» стал самым посещаемым клубом. За четырнадцать игр на трибуны стадиона «Звезда» пришло 30 040 человек. В среднем на матче присутствовало 2​ 146 зрителей.

Напомним, что рекордным для Перми остаётся футбольный сезон 2007/08 годов. Тогда на каждый поединок «Амкара» приходило в среднем 16​ 513 зрителей. ​

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