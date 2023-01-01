Андрей Стрельцов

Пермский «Амкар» стал самой посещаемой командой в своей группе

За сезон на трибунах стадиона «Звезда» побывало больше 30 тысяч болельщиков

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Амкар 2022 2

  ФК «Амкар»

Подведены итоги заполняемости стадионов во второй футбольной российской лиге. Среди команд четвёртой группы «Амкар» стал самым посещаемым клубом. За четырнадцать игр на трибуны стадиона «Звезда» пришло 30 040 человек. В среднем на матче присутствовало 2​ 146 зрителей.

Напомним, что рекордным для Перми остаётся футбольный сезон 2007/08 годов. Тогда на каждый поединок «Амкара» приходило в среднем 16​ 513 зрителей. ​

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