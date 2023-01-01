В Перми в День города пропал 46-летний мужчина Он вышел из дома около 21 часа и с этого момента о нём ничего не известно Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

В Перми объявлен в розыск 46-летний житель Орджоникидзевского района, об этом сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Александр Сафронов ушёл из дома 12 июня около 21 часа и не вернулся. С этого момента о нём ничего не известно.

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 180 см, русые волосы, голубые глаза. На нём были голубые джинсы, на ногах чёрные кроссовки в красную крапинку.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 102 или (342) 204-49-04.

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