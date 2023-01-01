За неделю в Прикамье коронавирусом заболели 169 человек Госпитализация понадобилась 36 пациентам Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю с 5 по 11 июня в Пермском каре выявлено 169 случаев заболевания COVID-19 (или 6,5 на 100 тыс. населения), об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В Перми зарегистрировано 105 случаев, что составляет 62% от числа заболевших.

По информации официального федерального интернет-ресурса по вопросам коронавируса, за неделю госпитализация потребовалась 36 пациентам Прикамья, 251 человек выздоровел. Летальных исходов не зарегистрировано.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».





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