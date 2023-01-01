Максим Артамонов В июле в Пермском крае для мониторинга лесных пожаров установят ещё 15 видеокамер К 2026 году их число планируется увеличить до 100 Поделиться Твитнуть

В Прикамье почти во всех муниципалитетах задействована система видеомониторинга для охраны лесов. Для этого на вышках сотовой связи было установлено 40 видеокамер, а к 2026 году их число планируется увеличить до 100. Об этом рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович на заседании регионального правительства 14 июня.

Чиновник пояснил, что в разгар пожароопасного периода «очень высокую эффективность показала система трёхуровневого мониторинга». Один из элементов этой системы — видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи.

«В весенний пожароопасный сезон 2023 года все очаги возгорания были обнаружены как раз видеокамерами. И это позволило повысить скорость реагирования и процент ликвидации пожаров в первые сутки. Сейчас 40 камер видеонаблюдения расположены почти во всех муниципалитетах. Их охват составляет более 3,1 млн га. Камера имеет обзор 360 градусов, позволяя увеличивать осматриваемую ей площадь. В этом году, в июле, планируем установить ещё 15 камер, а в 2024-м их количество увеличим до 70-ти — будет общий охват 5,4 млн га», — отметил Беланович.

По данным министра, к 2026 году планируется максимально возможный охват площади — 7,1 млн га. Для этого на вышках сотовой связи будет установлено 100 видеокамер.

На сегодняшний день леса занимают почти 73% площади Пермского края.

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