Активность соискателей работы в Пермском крае снизилась за год на 2,4% Чаще всех работу ищут менеджеры по продажам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае активность соискателей работы по итогам мая 2023 года снизилась на 2,4% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Наиболее существенно количество резюме сократилось в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (сразу на 29,2%), «Автомобильный бизнес» и «Страхование» (по -20,2%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-19,8%). Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Её специалисты проанализировали 54,6 тыс. активных майских резюме от соискателей из Пермского края.

В исследовании отмечается, что менеджеры высшего и среднего звена напротив стали искать работу весьма активно. Рост числа их резюме к маю прошлого года составил 45,1%.

Увеличилось число предложений в таких профессиональных категориях, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+10,8%), «Управление персоналом, тренинги» (+7,3%), «Наука, образование» (+6,7%).

Чаще всего работу в мае искали менеджеры по продажам (18% резюме) и рабочий персонал (15,1% резюме).

«На протяжении последних нескольких лет соискатели не слишком активно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики, — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда. — Что обычно происходит в кризис? Обвал вакансий и рост резюме. Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало. Сказывается демографическая ситуация — в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть».





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