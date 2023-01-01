В Перми скончался бывший руководитель управления дорог и транспорта Михаил Бажуков
Похороны состоятся 15 июня
На 64-м году жизни скоропостижно скончался бывший руководитель ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) Михаил Бажуков. Об этом сообщили в краевом минтрансе.
До 2018 году Михаил Бажуков работал исполняющим обязанности руководителя управления, следующим местом работы стало ГКУ «Дирекция дорожных концессий».
Прощание с Михаилом Бажуковым состоится 15 июня, в 10:20 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61 (Большой зал).
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