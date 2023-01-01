Потепление до +26 градусов в Прикамье сменится резким похолоданием до +12 Понижение температуры ожидается в выходные дни Поделиться Твитнуть

В среду, 14 июня, в Пермском крае ожидается самый тёплый день недели. При переменной облачности и небольшом дожде в некоторых районах воздух днём прогреется до +21…+26°. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В четверг и пятницу в Прикамье характер погоды существенно не измениться, а максимальная температура составит +20…+25°.

По предварительному прогнозу, в выходные в регионе ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до +1…+6°, местами возможны заморозки до –1°. В дневные часы будет всего +12…+17°. Пройдут локальные кратковременные дожди.

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