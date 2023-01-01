В Пермском крае учительница избила школьника прямо на уроке Суд обязал школу выплатить ученику моральную компенсацию Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске Пермского края по иску прокурора суд взыскал с местной школы компенсацию морального вреда за причинение ребёнку побоев одним из педагогов учебного заведения.

Ещё в начале прошлого года учительницу привлекли к ответственности за нанесённые побои во время урока, но, как пояснили в пресс-службе прокуратуры, «это не освобождает юридическое лицо от ответственности перед пострадавшим ребёнком».

Прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением ученику телесных повреждений.

Соликамский городской суд признал требования надзорного органа законными и взыскал со школы 20 тыс. руб.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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