В Пермском крае учительница избила школьника прямо на уроке
Суд обязал школу выплатить ученику моральную компенсацию
В Соликамске Пермского края по иску прокурора суд взыскал с местной школы компенсацию морального вреда за причинение ребёнку побоев одним из педагогов учебного заведения.
Ещё в начале прошлого года учительницу привлекли к ответственности за нанесённые побои во время урока, но, как пояснили в пресс-службе прокуратуры, «это не освобождает юридическое лицо от ответственности перед пострадавшим ребёнком».
Прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением ученику телесных повреждений.
Соликамский городской суд признал требования надзорного органа законными и взыскал со школы 20 тыс. руб.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.